الليلة.. عرض "بيت الأشباح" من جديد على المسرح العائم

تُعيد فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، الليلة، تقديم العرض المسرحي "بيت الأشباح"، على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، حيث يُقدم العرض أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام السابعة مساءً.

يشار إلي أن العرض بطولة مجموعة من طلبة الدفعة الأولى من ورشة "ابدأ حلمك"والتي تقيمها فرقة مسرح الشباب، ويعد ذلك أول عرض احترافي لهم، وقد شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه يونيو

الماضي.يذكر أن عرض "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك" ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.