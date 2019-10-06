الليلة.. عرض "مأساة دراكولا" ضمن فعاليات مهرجان الساقية الـ17

يستعد فريق كلية التجارة بجامعة حلوان، الليلة، لتقديم العرض المسرحي"مأساة دراكولا"، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، ضمن فعاليات مهرجان ساقية الصاوي المسرحي السابع عشر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يشار إلي أن العرض يدور في إطار كوميدي ساخر، حول بعض المشاكل التي يواجهها دراكولا ومصاصي الدماء بسبب نقص الدماء التي يتغذى عليها الشعب ..

فهل سينجح دراكولا في توفير الدم لشعبه أم سيفشل ويتعرض لغضبهم وثورتهم.يذكر أن "مأساة دراكولا"، بطولة صلاح الدالي، مصطفي سعيد، رحمة أحمد، حسام إبراهيم، عبدالرحمن جوهري، عبدالرحمن بوبوس، هاني رابح، شيماء حسام، غفران الشاعر، محمود عادل، يوسف أحمد، زياد ربيع، سلمي سامي، يوسف حسام الجابري، علي المصري، إسلام مصطفي، ياسمين بحر، مريم يس، رضوي أشرف، إهداء ياسر، تقي أحمد، زياد وليد، محمود بكار، أحمد طه، محمد موته، عبدالرحمن منسي، خلود عادل، محمد جمال جيمي، محمد أسامة شهبور، محمد دسوقي، عاصم عيسي، عمر شطة، محمد عويس، سلمي عصام، مصطفي رضا، محمود الجرشة برنسيس صيام، إسلام الجندي.ملابس نورهان سمير، ديكور ملاك رفعت، موسيقي هيام محمد، تأليف ورشة ارتجال تحت إشراف أيمن عبدالفتاح، فكرة وإخراج صلاح الدالي.