شاهد.. رانيا يوسف تهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

هنأت الفنانة رانيا يوسف الشعب المصري بمناسبة مرور 46 عامًا على نصر أكتوبر العظيم وشاركتهم احتفالاتهم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

نشرت رانيا صورة بالأبيض والأسود لدبابة و علم مصري، وعلقت قائلة: " كل عام والشعب المصري بخير وفي نصر دائمًا.. حمى الله

مصر جيش وشعب.. نصر أكتوبر".جدير بالذكر أن المصريين يحتفلوا اليوم بمرور 46 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة والنصر العظيم، الذي شارك فيه جندي مصري من كل بيت في أسرة مصرية.