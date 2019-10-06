فيفي عبده لمحمد صلاح : ” حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك .. لايمني عليه وأنا أكل مصارينه ” “

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” بمقطع فيديو لايف عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مساء أمس .

وجاء ذلك بعد انتهاء مباراة ناديي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والتي تعرض فيها اللاعب المصري ” محمد صلاح ” لإصابة قوية في الكاحل الأيسر .

وبدأت فيفي عبده الفيديو بالدعاء لمحمد صلاح بالشفاء والعافية ثم انهالت بالدعوات على اللاعب الذي تسبب في إصابته .

فقالت : ” حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك .. في الواد اللي ضربك اللي ما يتسمى ” .

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وأضافت : ” لايمني عليه وأنا أكل مصارينه .. منه لله ده قاصدك تلاقيهم دافعينلو عشان يخبطوك ” .

واختتمت كلامها قائلة : ” في 60 داهية ما انت ياما كسبت ” .