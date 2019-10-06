بكرسي متحرك وقصة مؤثرة.. مغربية ومصرية تشعلان "ذا فويس"

جاءت الحلقة الـ3 من الموسم الـ5 لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي"، حافلة بالأحداث المؤثرة، والتي حركت مشاعر أعضاء لجنة التحكيم والجمهور.





فى البداية أحدثت المتسابقة المصرية أسماء الشريف ضجة كبيرة على خشبة مسرح "ذا فويس"، بسبب قصتها المؤثرة التي تكشف عن حبها للغناء، إذ قالت إن عائلتها تنتمي إلى مجتمع الصعيد وتعارض بشدة فكرة دخولها مجال الغناء، مشيرة إلى أنها واجهت العديد من الصعوبات كي تشارك في البرنامج.

وأكدت أن والدها مؤمن بموهبتها، وهو الذي ساندها بقوة واضطر إلى مواجهة أقرب الناس إليه.





Advertisements

وأبهرت أسماء الحضور بصوتها وانضمت إلى فريق الفنان المصري محمد حماقي، الذي أهداها وردة تعبيرا عن إعجابه بصوتها.

وعندما ظهرت المتسابقة المغربية وئام رضوان على المسرح في نهاية الحلقة، وهي تجلس على كرسي متحرك، لمست مشاعر أعضاء لجنة التحكيم والجمهور، حيث ذهب حماقي إلى المسرح وجلس على الأرض بجانبها وقبل يدها وبكى متأثرا بالمشهد، واختارته المتسابقة لتكون ضمن فريقه.





وكتب حماقي عبر حسابه علي موقع أنستقرام: "وئام هزت مشاعرنا وأثرت فينا كلنا.. اتحدت كل الظروف بإحساسها والطاقة الإيجابية اللي نشرتها على المسرح وهي بتغني.. وإن شاء الله هنحقق حلمها مع بعض".

وتفاعلت الفنانة المغربية سميرة سعيد مع وئام رضوان، وكتبت عبر حسابها على أنستقرام: "من أكثر المواقف الرائعة التي مرت في حياتي أن أرى وئام رضوان تعطينا درسا في الحياة، تحية لك ولأمك الغالية، تستحق منا كل التقدير والحب".

وقال المطرب اللبناني راغب علامة عبر أنستقرام أيضا: "وئام رضوان تحدت الألم بالأمل، واستطاعت أن تزرع الورود في مسيرة حياتها، وأن تدخل قلوب الملايين بفضل عزيمتها وإرادتها وتصميمها على النجاح".



