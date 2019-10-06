خاص- بديع أبوشقرا… “السنة سنتك”

بينما كان عدد من نجوم التمثيل يستمتعون بأوقات الراحة والرخاء، أو يتأنون باختيار اعمالهم القادمة ويدرسون الادوار بشكل دقيق، كان الممثل المبدع بديع أبوشقرا قد لاقى العديد من الادوار التي شعر انها تناسبه وتشكل له اضافة في مسيرته الفنية، فوافق عليها وانصرف الى التحضير لها وتصوير مشاهده في كل عمل، حتى باتت الـ24 ساعة في اليوم لا تكفيه، ويتمنى لو ان اليوم كان أطول بقليل لعلّه يتمكن من القيام ببعض الامور الاضافية.

قد يصح القول ان هذه السنة هي “سنة بديع أبو شقرا”، هو الذي اعتذر مراراً عن العديد من المقابلات الصحفية لانشغاله بتصوير مشاهده، أطل مؤخرا على جمهوره من خلال فيلم “بالصدفة” كتابة كلوديا مرشليان واخراج باسم كريستو، حيث اجتمع بديع مجددًا بالفنانة كارول سماحة ونخبة من نجوم التمثيل ابرزهم باميلا الكيك، جيهان الخماسي، منير معاصري وغيرهم، كما سبقه بدء عرض مسلسل “بردانة أنا” على شاشة الـMTV من كتابة كلوديا مرشليان واخراج نديم مهنا، ويشاركه في البطولة كل من كارين رزق الله، وسام حنا، نهلا داوود، الكو داوود، نجاح فاخوري، رولا حمادة ونخبة من اهم نجوم التمثيل في لبنان.

في المقابل، يستعد بديع أيضا ليطل على جمهوره في مسلسل جديد عبر شاشة الـLBCI يحمل اسم “بالقلب”، من كتابة طارق سويد واخراج جوليان معلوف، يلعب فيه بديع دور البطولة الى جانب سارة ابي كنعان وعدد من النجوم الذي اعتادت عليهم الشاشة من جهة، واشتاق اليهم الجمهور من جهة أخرى.

الى ذلك، يصور “ابوشقرا” حاليًا مشاهده ضمن مسلسل “راحوا” وهو من كتابة كلوديا مرشليان واخراج نديم مهنا، حيث يتشارك ايضا مع الممثلة كارين رزق الله في بطولة العمل الى جانب عدد من الممثلين.

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هذا وينتقل الممثل بديع ابوشقرا من الاعمال المحلية الى المشتركة، حيث يخوض تجربة جديدة في مسلسل “العميد” الى جانب الممثل السوري تيم حسن، الا ان التكتم كبير بخصوص هذا العمل ولم يفصح القيمون عليه عن ايه تفاصيل.

واضافة الى كل ما سبق، سيخوض ابوشقرا تجربة سينمائية جديدة، حيث يصوّر مشاهده في فيلم باسم “Fake Book” من اخراج ايلي ف. حبيب، يشاركه فيه عبدو شاهين، كارلوس عازار ونخبة من نجوم التمثيل.

لم تتوقف اعمال ابوشقرا عند هذا الحد، اذ يستعد لخوض تجربة مسرحية جديدة، حيث يقوم بالتحضير لمسرحية تحمل اسم “الجنس اللبناني”، الى جانب الممثلة سوسن شوربا، وهي من تأليف واخراج سليم الترك، الذي ينتقل في هذا العمل من اخراج الفيديو كليبات الى تأليف واخراج الاعمال المسرحية.

ربما تتناول قصة المسرحية واقع الحياة الزوجية في لبنان والمشاكل والصعوبات التي يواجهها الزوجين على مختلف الاصعدة، ولاستيضاح الصورة اكثر، تواصل موقع “الخليج 365” مع الممثل بديع ابوشقرا الذي فضّل عدم الكشف عن تفاصيل العمل كونهم لا يزالوا في مراحل التحضير الاولى، والانتظار الى ان تكتمل الصورة بشكل اكبر ليفصحوا عن كافة التفاصيل.

يستحق بديع ان يعيش “فورة من الاعمال الفنية”، فهو ممثل مبدع ومميز، استطاع منذ بداية مسيرته ان يثبت انه رقما صعبا في المجال الفني، ومنافس شرس، يستطيع ان يجذب المنتجين والكتاب بأسلوبه المحترف في التمثيل وابداعه في تأدية كافة الادوار مهما تنوعت واختلفت، لذا بات اليوم من نجوم الصف الاول ومثالا يقتدي به المبتدئين في الفن والتمثيل.