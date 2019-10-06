الجمهور يُقارن بين "جُمان" و "You".. فهل تكون نهاية البطلة هي القتل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قارن عددٌ من رواد تويتر بين المسلسل الخليجي "جمان" والذي يُعرض حاليًا ويثيرُ حالةً من الجدل والانتقادات، وبين المسلسل العالمي "You"، مُعلقين أنَّ قصة مسلسل جمان مُقتبسةٌ من المسلسل العالمي مع بعض التعديلات التي تناسب المجتمع الشرقي.

وأثارت هذه المقارنة ردود فعلٍ واسعةٍ ومتضاربة؛ إذ رأى البعض أنّه تم اقتباس الفكرة الأساسية التي تدور حول غيرة الرجل بشكلٍ مرضي على محبوبته، إلا أنَّ التبرير لتصرفات البطل في المسلسل الأجنبي "You" كانت أنّه مريضٌ نفسي "سايكو"، أما بالنسبة للمسلسل السعودي "جمان" فاعتقد البعض من خلاله أنَّ العادات والتقاليد والتناقض الذي يعيشه الرجل الشرقي هي تبريرٌ لتصرفاته.

فيما رأى قسمٌ ثالث أنَّ جمان محاولةٌ يائسة وفاشلة لاستنساخ "You"، خاصةً أنّهم لم يحاولوا تصنيف البطل كمريضٍ نفسي أو يُعاني من مشكلةٍ معينة.

في المقابل رفض عددٌ كبيرٌ هذه المقارنات وأي محاولةٍ للتقريب بين العملين بأيِ شكلٍ من الأشكال، خاصة أنَّ المسلسل العالمي "You" يُعدُّ من الأعمال الناجحة بشكل كبير.

Advertisements

وتساءل الكثيرون حول نهاية أحداث مسلسل "جُمان" وإذا ما كانت ستنتهي بنفس تفاصيل نهاية مسلسل "You" وهي قيام بطل العمل بقتل حبيبته لشدة غيرته عليها؟

يُشار إلى أنَّ مسلسل "جُمان" هو من بطولة الفنانة نور الغندور والفنان مهند الحمدي.