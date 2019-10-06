حقيقة إصابة لطفي لبيب بجلطة في المخ واعتزاله التمثيل

نفى محمد الديب مدير أعمال الفنان لطفى لبيب ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول اعتزاله التمثيل، بسبب تأخر حالته الصحية وتعرضه لجلطة في المخ، موجهًا رسالة شديدة اللهجة لاي شخص ينشر الشائعات دون التأكد من صحة الخبر.

وأضاف "الديب" أن لطفي لبيب يشارك خلال الفترة الحالية بعمل درامي مع المنتجة مها سليم، ويصور مشاهده بشكل منتظم دون مواجهة اي صعوبات، متمنيًا النجاح والتوفيق له، وأشار إلى أنه يستعد لاعمال فنية أخرى وفضل ان تكون مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب الفنية مشاركته في فيلم "خيال مآته" للفنان أحمد حلمي، الذي خاض به السباق السينمائي بموسم عيد الأضحى الماضي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته بجانب أحمد حلمي كل من الفنانة منة شلبي، وخالد الصاوي، ونخبة من الفنانين.

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