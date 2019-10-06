إطلالة جذابة لسارة الطباخ من داخل سيارتها

القاهرة - لايف ستايل
شاركت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة "إيرث برودكشن" صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، بإطلالة جذابة وأنيقة نالت إعجاب متابعيها.
وظهرت سارة الطباخ بـ تيشيرت اسود من داخل سيارتها، وعلقت على الصورة قائلة "انت مبارك بالفعل استمر في تذكير نفسك بذلك".
يذكر ان المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل حازم ايهاب، ومن المنتظر أن تعلن خلال الفترة المقبلة عن أكثر من إسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.
كما تعاقدت مع الفنانة مي عمر لإدارة اعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار افضلها خلال الفترة القادمة.
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