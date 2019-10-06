ليلى علوى تصل السويد للمشاركة بلجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

طفت النجمة ليلى علوى الأنظار بعد وصولها مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته التاسعة، والذى يقام فى جنوب السويد برئاسة محمد قبلاوى.

وتنضم ليلى علوى إلى المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم، فى لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

مهرجان مالمو للسينما العربية يقام فى الفترة بين 4 - 8 أكتوبر المقبل.. ويعرض فيها 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

Advertisements

ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، وتدور أحداثه حول شخصية لطفي ، مهاجر تونسي يعيش في فرنسا، مجبر على العودة إلى تونس لرعاية يوسف ، ابنه التوحد البالغ من العمر 9 سنوات والذي لم يره منذ 7 سنوات، يتجاهلها طفله، الذي يحرمه حتى من أدنى نظرة، يحولها لطفي إلى تحد، سيأخذه على طريق أن يصبح أبًا، حقيقيًا.

قد يهمك ايضاً:

الفنانة ليلي علوي تكشف عن سر الحفاظ علي جمالها