





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: دحضت التسجيلات التي قدمتها الممثلة السورية سوزان نجم الدين كلام مواطنها الممثل باسم ياخور الذي نفى صحة تصريحها حول دعوة وُجِّهَت إليها لتحلّ ضيفة على برنامجه "أكلناها" على شاشة تلفزيون "لنا".

ولقد نشر موقع "الجديد" التسجيلات الصوتية التي حصل عليها من "نجم الدين" لأحد افراد فريق العمل في تلفزيون "لنا"، الذي دعا النجمة السورية لتحلّ ضيفة على البرنامج.

علماً أن الفنانة السورية بررت رفضها المشاركة في هذا البرنامج لأنه_بحسب تعبيرها_ مبني على الفتن". وأضافت: هذا البرنامج يزرع الفتن والشقلق بين الفنانين السوريين في الوقت الذي نحتاج فيه لزرع المحبة وتقريب وجهات النظر بعد الحرب في سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيلات سوزان نجم الدين تدحض تصريح باسم ياخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.