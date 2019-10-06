أخبار عن صلح بين نجل أنغام وزوجها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: لاحظ المتابعون مشاركة عمر الإبن البكر للفنانة المصرية أنغام في احتفالها بـ"كايرو فيستيفال سيتي" في القاهرة، بحضور زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. واعتبروا الأمر بمثابة إعلان الصلح بينهما بعد المواجهات الكلامية والتهديدات الالكترونية بينهما خاصةً مع تشكيك الإبن بسعي "ابراهيم" لمصالح خاصة بارتباطه بوالدته.
وفيما يبدو واضحاً أن العلاقة بين أنغام وابنها على ما يرام، تشير الأخبار إلى أن زوجها استطاع إقناع "عمر" بحبه الصادق لها ما طوى صفحة الخلاف بينهما.
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