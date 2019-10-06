شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم "سيفان" يكشف حقيقة الإبادة العرقية للأرمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج سيف يوسف في بيان له عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "سيفان" وهو من نوعية الافلام القصيرة ومن المنتظر أن يشارك في عدد من المهرجانات السينمائية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف مؤلف القصة وبطل الفيلم أن الأحداث تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شاهين الذي عاش في الخارج اكثر من ثلاثين عاماً وعاد إلى القاهرة ليتقابل مع جارته سيفان وهي سيدة عجوز من أصول أرمينية تعيش بمفردها.

وأضاف عاطف أنه من خلال أحداث الفيلم نكتشف أن مجزرة الأرمن كانت بداية لمجازر حدثت في العالم ومازالت تحدث حتى الآن .

فيلم "سيفان" يضم كوكبة متميزة من الفنانين ومنهم ليلى عز العرب وعاطف عبد اللطيف وأحمد مندي وقصة الدكتور عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومنتج فني مينا فوزي وإشراف عام شمس أبو السعود ومهندس ديكور كريم عبد النعيم ومدير تصوير مايكل جورجي ومونتاج رامز عاطف وميكساج رفيق جورج واستايلست إيمان مصطفى موسيقى تصويرية طارق عامر وإخراج سيف يوسف.