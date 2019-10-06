شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 أغانى وطنية خلدت ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون اليوم بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى شهدت قصة كفاح كبيرة وإصرار وعزيمة من المصريين لاسترداد أرض سيناء التى احتلتها إسرائيل، ولكل مجال اهتمام فكان لمجال الفن جانب كبير من حيث الأغانى التى رسخت ودونت هذه الانتصارات فى وجدان وعقول المصريين، والتى سنبرز أهمها خلال هذا التقرير أغنية "يا حبيبتى يا مصر" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى وغناء النجمة الراحلة شادية أغنية "عاش اللى قال" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى وغناء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أغنية "سمينا وعدينا" من كلمات الشاعرة عليه الجعّار، ومن ألحان عبد العظيم محمد، وغنتها المطربة شهرزاد. Advertisements أغنية "بسم الله" هى من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى أغنية "صباح الخير يا سينا" من كلمات عبد الرحمن الأبنودى وألحان كمال الطويل وغناء عبد الحليم حافظ أغنية "على الربابة"... أغنية من كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدى وغناء الراحلة وردة الجزائرية أغنية "شايلين فى ايدنا سلاح" من كلمات نبيله قنديل وألحان على إسماعيل

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