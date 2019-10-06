تراند اليوم : بالصور – أنباء عن أنفصال أصالة عن طارق العريان

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري قلق جمهورها بسبب الرسائل غير المباشرة التي أعادت نشرها في الفترة الاخيرة، وتحمل معاني انها تعاني من القلق والاكتئاب وهو ما فسره البعض أنها قد تكون إشارة أو دلالة على وجود خلاف مع زوجها المخرج طارق العريان.

ونشرت أصالة صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها: “يحيطني شعور يختلط بكلّ شيء ، أنتفض ألمًا ، وأفيض أملاً”.

ومنذ أسبوعين نشرت صورة سيلفي لها بملامح حزينة وعلقت :” هلّ أنا بخير؟ وغالبًا ما يقولونه لايطمئنّ ، ولا أعرف لماذا أنا هكذا !!! أنا في مرحلة عنوانها (لاأعرف) … ومنّ منّا يعرف أين تكمن الحكمة ؟ ماهو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟ شعوري تائه بين المتناقضات ، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنه ، يتألّم حتّى يصل الألم قلبي ، وروحي ترى فيما أقوله سخفًا”.

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كانت هناك شائعة انتشرت حول نشوب خلاف بين أصالة وزوجها لأسباب خاصة، دون ان يرد اي منهما على هذه الشائعات.