تراند اليوم : فينك يا رمضان .. كايلي جينر تنشر صورة لسيارتها الفارهة

نشرت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تستعرض من خلاله سيارتها الفارهة الجديدة.

وحقق الفيديو الذي نشرته كايلي جينر من ساعات أكثر من 9 ملايين مشاهدة حيث يصل عدد متابعي أصغر نجمة في عائلة كارادشيان لـ 147 مليون متابع.

ويأتي ذلك بعد انفصال كايلي جينر عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.

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كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.

يذكر أن آخر مرة شوهد فيها الاثنان معًا كانت في 27 أغسطس الماضي أثناء العرض الأول لفيلم وثائقي عن حياة سكوت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن كايلي كانت على علاقة بمغني الراب تيجا في الفترة من 2014 حتى2017.