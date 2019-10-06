كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - وجهت الفنانة اللبنانية قمر رسالة الى من وصفتهم بـ “أعدائها” متوعدة بمحاسبتهم بالقانون. فقد نشرت قمر صورة جديدة من أحد حفلاتها الغنائية وعلقت قائلة: ” لكل اعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي، كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي، والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر قمر توجه رسالة الى اعدائها: “كلكن رح تتحاسبوا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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