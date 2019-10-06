كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” وجهت من خلالها رسالة إلى متابعيها .
تضمنت الرسالة كلمات مؤثرة وقوية تطالب فيها كندة المتابعين بضرورة التزام الأدب العام والرقي في إبداء آرائهم وتوجيه الانتقادات .. خاصة بعد الانتقادات والهجوم والسخرية التي طالت عددا من الفنانين في الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه .
وكتبت كندة علوش في تغريدتها قائلة : ” كلامك على السوشيال ميديا هو واجهتك .. انا ما بشوف وشك بقرأ كلامك .. كلامك هو وشك وصوتك وحضورك وتربيتك وأخلاقك ” .
وأضافت : ” خلي كلامك محترم نضيف حلو وراقي لإنه بيعبر عنك .. حتى إذا حابب تنتقد أو تشتكي انتقد بإحترام وبأدب ” .
واختتمت كندة تغريدتها وقالت : ” الملافظ سعد عبر عن رأيك بكل الحرية اللي بالكون بس اختار ألفاظك ومفرداتك وأسلوبك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش توجه رسالة إلى متابعيها : ” خلي كلامك محترم .. الملافظ سعد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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