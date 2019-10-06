فيديو.. أكشاي كومار ينقذ فنان فقد الوعي على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

أكشاي كومار فنان معروف بلياقته وأسلوب حياته المنضبط، ساعدته تلك اللياقة في إنقاذ فنان في برنامج “توك شو” ليلى، كان ضيفًا عليه.

يظهر مقطع من البرنامج انتشر على Instagram يكشف أن فنانًا أصبح فاقدًا للوعي في أثناء أداء حيلة، وبعد ذلك بفترة وجيزة شوهد أكشاي يجري لإنقاذه. كان الممثل البالغ من العمر 52 عامًا في البرنامج للترويج لفيلمه القادم Housefull 4.

كما أشاد الجمهور والمتابعين بأكشاي كومار لجهوده في إنقاذ الفنان، كتب أحد المعجبين، “مثل هذا الإنسان جوهرة”. كتب آخر، “أكشاي كومار رائع! “

Advertisements

كومار الذي ينشغل بالترويج لفيلمه الجديد Housefull 4، حضر البرنامج “كاست” العمل بوبي ديول، وريتيش ديشموخ، وكريتي سانون.

فيلم Housefull 4 يمثل وجهة جديدة لأكشاي، الذي حرض الوقت الماضي على تقديم أفلام وطنية، قام أكشاي وريتيش بدور البطولة في في فيلم Housefull منذ عام 2010، وقد شاركنهما البطولة وقتذاك ديبيكا بادوكون، وأخرجه الفيلم ساجد خان.

أخرج ساجد خان أيضًا فيلم Housefull الثاني الذي قام ببطولة أكشاي وريتيش مع جون أبراهام وجاكلين فرنانديز وآسين وزارين خان. الفيلم صدر في عام 2012 وكان أداء أفضل من الأول.