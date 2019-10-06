بليك ليفلي تنجب طفلها الثالث من ريان رينولدز

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استقبلت النجمة والممثلة الأمريكية بليك ليفلي، ونجم “ديدبول” ريان رينولدز طفلهما الثالث، وذلك بحسب تقارير وسائل الإعلام، حيث ينضم الطفل الجديد إلى بنات الزوجين إنيز، وجيمس بعمر 4 سنوات.

وقال مصدر لصحيفة “يو إس ويكلي” إن الرضيع يبلغ “شهرين من العمر” ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى، فليس هناك تاريخ محدداً، يُظهر متى ولد الطفل.

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ولم يعلنا الزوجان أي شيء عن الولادة حتى الآن، ولم يتم بعد الكشف عن جنس الطفل واسمه، وكل ما فعله رينولدز، هو نشره لصور يوم الجمعة في موعد العشاء مع زوجته في حسابه الشخصي على Instagram.

كان الزوجان اللذان تزوجا في عام 2012، قد كشفا عن الحمل، في شهر مايو في العرض الأول لفيلم رينولدز في نيويورك “بوكيمون ديتاكت بيكاتشو” عندما ظهرت بليك ببطن منتفخ.

و ذكرت ليفلي، البالغة من العمر 32 عامًا، لمجلة بيبول في عام 2016 أنها ورينولدز، 42 عامًا، ربما يخططان لعائلة كبيرة، حيث أنها كانت واحدة من خمسة أطفال، كما أخبرت مجلة “ماري كلير” في نفس العام أنها تهدف إلى تربية أطفالها بشكل طبيعي قدر الإمكان.