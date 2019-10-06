زينة توجه رسالة خاصة لريم البارودي بعد نجاحها في «قيد عائلي».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية زينة، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته صديقتها الفنانة ريم البارودي، في مسلسل “قيد عائلي”.

زينة، نشرت صورة لريم البارودي من مشهد وفاة طفلها في المسلسل عبر خاصية الأستوري بصفتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “هايلة وعظيمة وإحساسك رهيب.. مبروك للقمر ..كل ما أفتح حاجة آلاقي ريم البارودي”.

وأضافت: “تريند مبروك يا حبيبتي .. مكسرة الدنيا كالعادة”.

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مسلسل ” قيد عائلي”، يشارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وكانت ريم البارودي، قد كشفت عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، لاستعادتها بالفنانة وفاء عامر، وذلك من أجل تجسيد مشهد وفاة طفلها بالمسلسل خاصة أنها لم تجرب الأمومة ولم تعلم مشاعر الفقد في هذه الحالة.

وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة بعد عرض حلقات الجزء الثاني من المسلسل يضاف إلى نجاح الجزء الأول