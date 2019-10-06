لن تصدق قوة الشبه بين ناصر القصبي وشقيقه شكلاً وصوتاً.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر شقيقا النجم السعودي ناصر القصبي في مقطع فيديو نشره مواطنه الفنان فايز المالكي من جلسة عفوية جمعتهم، كشفت قوة علاقتهما بالمالكي.

فانز القصبي تبادلوا الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى الشبه بين ناصر وشقيقه الأصغر الذي بدا متحدثاً في بداية الفيديو، معربين عن انبهارهم قوة الشبه بين الشقيقين سواء في الملامح الشكلية وحتى الصوت والضحكة المميزة، بينما لا يشبههما شقيقهما الثالث.

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من ناحية أخرى، شارك ناصر القصبي في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «العاصوف» بموسمه الثاني، حيث عُرض الجزء الأول منه رمضان 2018، وهو من تأليف عبدالرحمن الوابلي، إخراج المثني صبح، وشارك في بطولته أمام القصبي، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، ريماس منصور، ليلي السلمان، فادي صبيح، عيد سعد، أفنان فؤاد، وغيرهم.

يُذكر أن ناصر القصبي حقق شهرته وجماهيريته العربية الكبيرة بمسلسل «طاش ما طاش»، وهو عمل سعودي كوميدي قدمه على مدى 18 موسم بمشاركة الفنان السعودي عبدالله السدحان.