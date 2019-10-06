هل ورث نجل عابد فهد موهبة التمثيل عن والده؟.. شاهد واحكم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن «تيم» نجل الفنان السوري عابد فهد يشارك في مسابقة فنية ضمن نشاطه الدراسي، حيث ظهر في مقطع فيديو، يجسد شخصية رجل أعمال.

عابد نشر الفيديو عبر انستجرام، مطالباً متابعيه بالتصويت لنجله، وكان لافتاً ظهور الفنان السوري، وزوجته الإعلامية زينة اليازجي في مشهد تمثيلي ضمن أحداث الفيديو، حيث أثار المقطع اعجاب فانز النجم السوري، وتوقعوا أن يحذى «تيم» حذو والده، بالسير على درب الفن.

يُذكر أن عابد وزينة احتفلا بزفافهما عام 2002 بعد قصة حب قوية جمعتهما، وقد أثمر زواجهما عن طفلين هما «تيم وليونا».

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من ناحية أخرى، يجهز عابد فهد لمسلسل جديد بعنوان «هوس» يشارك في بطولته أمام الفنانة اللبنانية هبة طوجي، من تأليف ناديا الأحمر ، وإخراج محمد لطفي، على أن يكون من 10 حلقات، تُعرض خارج السباق الرمضاني.

عابد فهد شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «دقيقة صمت» أمام ستيفاني صليبا، فايز قزق، خالد القيش، أندريه سكاف، وغيرهم، والعمل من سيناريو سامي رضوان، وإخراج شوقي الماجري، بالإضافة لمسلسل «عندما تشيخ الذئاب» المأخوذ عن رواية للكاتب الأردني الراحل جمال ناجي، ومن إخراج عامر فهد، ويشارك عابد في بطولته، سلوم حداد، إضافة إلى سمر سامي وأيمن رضا وفادي صبيح وديما حايك ومحمد حداقي وهيا مرعشلي وغيرهم.