فايز السعيد يؤدي العمرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سافر الفنان الإماراتي فايز السعيد إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

فايز شارك جمهوره بصورة له من أمام الكعبة، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “اللهم أجعلنا من العتقاء في دار البقاء.. وأرزقنا الطهر والنقاء.. وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء.. وخذ بأيدينا فنحن في دار إختبار وإبتلاء.. وأجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء”.

الفنان الإماراتي أضاف: “أسأل الله مالك الملك أن يغمركم بنعيم الإيمان وعافية الأبدان وأن يرزقكم رزق الشاكرين وقلوب الذاكرين اللهم آمين يارب العالمين”.

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جمهور الفنان الإماراتي دعوا الله أن يتقبل منه عمرته وأن يعود سالما إلى أرض الوطن.

وفايز السعيد مغني وملحن وممثل إماراتي، ولد في مدينة خور فكان، ولقب بسفير الألحان، فقد أحب الفن منذ طفولته، التقى بالملحن موسى محمد الذي أشاد بصوته وقدم له أغنية “عيون الفجر” من إنتاج إذاعة أبوظبي لتكون بداية مشوار طويل عام 1993.

في العام التالي قدم فايز أغنية “يحيا الانسان” على مسرح قرطاج الدولي في تونس، بترشيح وزارة الإعلام وسط باقة من الفنانين كان أبرزهم كاظم الساهر وصابر الرباعي وأنغام، ثم طرح ألبومه الغنائي الأول عام 1996 بست أغنيات بعنوان “ساعة وعد”.