رغم حملها في الشهور الأخيرة.. مي كساب وسط الجمهور للترويج لفيلمها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

برغم أنها في الشهور الأخيرة من حملها، حرصت الفنانة المصرية مي كساب على الترويج لفيلمها الجديد “الطيب والشرس واللعوب”، عن طريق مشاهدته مع الجمهور في سينما كايرو فيستفال.

الفنانة المصرية حضرت عرض الفيلم بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون وتيشيرت أسود فشل في إخفاء انتفاخ بطنها، وتركت شعرها منسدلا.

مي لم تكتفي بمشاهدة الفيلم مع الجمهور، بل قامت ايضا بقطع التذاكر لهم بنفسها، في تصرف طريف منها حاز على إعجاب جمهورها.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

وفيلم “الطيب والشرس واللعوب” يضم مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.

يذكر أن مي كساب حامل في طفلها الثالث من زوجها مطرب المهرجانات أوكا، وكشفت الفنانة في تصريحات سابقة أنها من المقرر أن تضع مولودها في شهر أكتوبر الجاري، فيما رفضت الكشف عن جنس مولودها أو الاسم الذي ستطلقه عليه.