أول تعليق لأمير كرارة بعد اختياره لتقديم قصة البطل أحمد المنسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المصري بيتر ميمي، عن اسم مسلسله الجديد والذي يشارك به ضمن السباق الرمضاني المقبل 2020، والذي يقوم ببطولته الفنان المصري أمير كرارة.

وفي أول تعليق لأمير. قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: “شرف ليا تقديم شخصية البطل الشهيد أحمد منسي رمضان 2020 مسلسل (الاختيار) إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار، ومدير تصوير حسين عسر، إنتاج سينرجي تامر مرسي وتحية وتقدير وشكرًا لجيش مصر العظيم على الثقة الغالية وتحيا مصر”.

المسلسل يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، في رابع تعاون له مع بيتر ميمي، بعد أجزاء مسلسل “كلبش”، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة خلال مواسمه.

“الاختيار”، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإنتاج شركة “سينرجى”، ومدير التصوير حسين عسر، ومن المقرر بدء تصويره خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من كل التفاصيل.

قصة المسلسل تدور حول حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.