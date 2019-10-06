بعد غياب عن الأضواء.. حنان شوقي تعود بجلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية حنان شوقي لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها.

حنان شاركت جمهورها في صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «فستان من تصميم آيات الزعبي من الأردن شكرا على التصميم».

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الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بها، وبالفستان الذي ارتدته.

حنان شوقي من مواليد عام 1967، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أهم أعمالها: «البخيل وأنا، ليالي الحلمية، شارع المواردي، أبناء تحت الشمس، بيت الجمالية»، ومن الأفلام التي عملت بها: «أبو خطوة، البحر بيضحك ليه، يا تحب يا تقب، دماء على الأسفلت، بيت القاصرات».

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في مسلسل إذاعي بعنوان «عين الحياة»، مع يسرا اللوزي وأحمد ماهر.

حنان كان آخر عمل فني لها مسلسل «بيت السلايف» مع الفنانة بوسي، طارق صبري، منة فضالي، وعبير صبري، كما قدمت قبله مسلسل «ليالي الجلمية»، والذي لم يحقق نجاحا يذكر في الجزء السادس، والمسلسل الذي يسبقه كان «بيت الباشا» منذ 8 سنوات.