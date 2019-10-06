الفنانة كوكي تتعرض لحادث سير.. وتكشف تفاصيل إصاباتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية ميريهان مجدي، الشهيرة بـ “كوكي”، عن تعرضها لحادث سير خطير.

الفنانة المصرية كشفت تفاصيل ما حدث والإصابات التي تعرضت لها، بقولها: ” كنت متجهة بسيارتي إلى العمل واصطدمت بسيارة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابتي بكسر في أسناني، وجروح قطعية في الشفاه”.

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كوكي أضافت أنها طريحة الفراش منذ الحادث، حيث أن الطبيب الخاص بها، طلب منها الراحة التامة لحين الشفاء، قائلة: “الآن بدأت التحرك، وسوف أمارس حياتي بصورة طبيعية بعد أسبوع من الآن”.

وكانت الفنانة كوكي قد تعرضت في شهر يونيو الماضي لنزيف وإجهاض جنينها، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، على حسابها الخاص على موقع «أنستجرام»، وكشفت أنها تعرضت لنزيف وإجهاض، وطالبت كل محبيها بالدعاء لها.

يذكر أن الفنانة كوكي كانت قد احتفلت بزفافها على لاعب غزل المحلة إسلام صيام، وذلك في عام 2014، وسط حضور عدد من الأصدقاء ومن بينهم المخرج سامح عبدالعزيز، وكشفت وقتها روبي عن زواجها منه.