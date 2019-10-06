منة فضالي تشعل «أنستجرام» بالمايوه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت الفنانة المصرية منة فضالي ضجة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بصورة جديدة لها.

منة نشرت صورتها وهو ترتدي كاش مايوه، بينما علقت قائلة: «لست من المجانين الحمقي الذي لا يعرفون حقيقتهم والمدعين المثالية أعرف جيدا ما هي أخطائي».

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صورة الفنانة المصرية أحدثت خلافا عبر حسابها الخاص، فالبعض عبر عن إعجابه بها، بينما انتقد البعض الآخر جرأتها الشديدة.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، ناهد السباعى، خالد ‏أنور، سارة الشامى، من ‏تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.

منة حققت نجاحا كبيرا أيضا من خلال مشاركتها في مسلسل «قيد عائلي»، مع صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي، وبوسي.

منة كشفت منذ فترة أنها تبنت طفلة، وتتكفل بكل مصروفاتها، وأكدت أنها إن لم تتزوج سوف تتبنى طفلة صغيرة وتجعلها تعيش معها في المنزل لتكون معها دائما.