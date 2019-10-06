بشرى تحتفل بعيد ميلادها بحضور الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية بشرى بعيد ميلادها بحضور عدد من الفنانين.

بشرى نشرت عدد من الصور من حفل عيد ميلادها، والذي حضره عدد من الفنانين ومنهم علا رشدي وأحمد داوود، هنا شيحة، وإيمان العاصي.

الفنانة المصرية علقت على الصور وكتبت: «شكرا لكل الأصدقاء والزملاء على مفاجأتي بحفل عيد ميلادي، أسعدتوني وكانت حقيقي أحلى مفاجأة».

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بشرى شاركت مؤخرًا في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الماضي.

الدورة الثالثة من المهرجان حضرها عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي، وتم تكريم الفنان محمد هنيدي خلال المهرجان.

يذكر أن آخر عمل فني، شاركت فيه بشرى، كان مسلسل “عوالم خفية” لعادل إمام الذي عرض في رمضان 2018، فيما غابت هذا العام إذ لم تشارك في أي عمل في رمضان 2019.

بشرى من مواليد شهر أكتوبر عام 1976، وتحتفل هذا الشهر بعيد ميلادها الـ 43.