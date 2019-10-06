تامر حسني ومحمود الليثي يشعلان حفل زفاف بحضور مشاهير الفن والمجتمع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

بحضور وزراء ومسؤلين و رجال أعمال من جميع أقطار الوطن العربي، احتفل الشيخ سعود عبدالعزيز وحرمه مدام هالة سرور بزفاف نجلتهما ” آية” إلى عريسها “مازن”، نجل الدكتور مجدي مرشد، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع.

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وقد أحيا الحفل النجم تامر حسني، والمطرب محمود الليثي، حيث قدم كل منهما باقة من أبرز أغانيه، والتي تفاعل معها الحضور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني معهما.

وكان في مقدمة الحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، ورجل الأعمال السعودي محمد السبيعي، واللواء الركن محمد السبيعي، ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة ، والإعلامية سهير شلبي ، والإعلامية سهير جودة ، وسيدة الأعمال سامية أبو الفتوح وغيرهم.