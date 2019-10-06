تامر عاشور يتألق في حفل نادي الرواد بالعاشر من رمضان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري تامر عاشور حفل غنائي كبير، مساء الجمعة 4 أكتوبر، في نادي الرواد بـمنطقة العاشر من رمضان، فى حضور ضخم من الجمهور.

وتم تقسيم فئات التذاكر إلى فئتين، الفئة الأولى هي الفئة العادية وسعرها 120 جنيها، أما الفئة الثانية هي الفئة الـ VIP وتكلفتها 220 جنيها.

الفنان المصري قدم خلال الحفل عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها: “قولوا سماح”، و”باي باي”، و”أيام”، و”من غير ما أحكيلك”، و”محظوظ”، و”دي حكاية”، وغيرها.

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والحفل من تنظيم مصطفى أبو دشيش، وقام بتجهيز الإضاءة وليد الحريري، والمسرح تامر فوزي.

وكان الفنان المصري تامر عاشور، قد احتفل مؤخرا بخطوبته على دارين حلمي، ملكة جمال الكون، في حفل عائلي اقتصر على عائلة الطرفين.

تامر عاشور، شارك متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة خطيبته دارين حلمي، بعد احتفالهما بخطوبتهما.

الفنان علق على الصورة قائلًا: “مش هذوق في الكلام واقول قصة حب كبيرة أنا عرفت دارين من فترة قريبة وهقول ان دارين انسانة مخلصة ومحترمة و هقول اني بحبها قدام كل الناس واتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشه”.