رانيا يوسف تحتفل بعرض فيلمها «ليلة حب» في افتتاح مهرجان «أرهوس» بالدنمارك.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف بعرض فيلمها الجديد “ليلة حب” في حفل افتتاح مهرجان أرهوس للسينما العربية في الدنمارك.
الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها خلال حضورها عرض الفيلم، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
رانيا تألقت في العرض بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت فستان ذهبي أنيق فوقه فرو باللون الأسود، وتركت شعرها الأسود منسدلا، وتزينت بمكياج هادئ.
الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “من عرض فيلم #ليله_حب في افتتاح مهرجان ارهوس للسينما ألعربيه بالدنمارك”.
وفيلم “ليلة حب” مأخوذ عن قصة من تأليف رانيا البشبيشي، من فصول مجموعتها القصصية التي تحمل اسم “كلاش باك”.
ويشارك في بطولة العمل مع رانيا يوسف، كل من الفنانة هبة مجدي والفنانة رانيا منصور، وهو من إخراج رضا عبدالرازق.
وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف قد ظهرت على البوستر الدعائي للفيلم وهي ترتدي النقاب، تماشيًا مع الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث.
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