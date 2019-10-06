زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم بحضور ريم البارودي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية زينة بعيد ميلاد طفليها التوأم “زين الدين، وعزالدين”، في حفل كبير أعدته خصيصا لهما.

الفنانة المصرية زينت الحفل بلوحة كبيرة لمحمد صلاح، حيث أن طفليها يعشقانه، وكتبت على اللوحة اسميهما “زين، عز”، وأحضرت الكثير من الحلوى المتنوعة.

الحفل شهد حضور عدد من أصدقاء زينة المقربين، ومن بينهم الفنانة ريم البارودي، والتي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

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ريم هنأت زينة بعيد ميلاد طفليها، بقولها: “كل سنه وعز وزين بألف خيرررر وصحه وسعاده عقبال لما تفرحي بيهم وتشوفيهم أحن واطيب وأرجل وأحسن الخلق يا زينه”.

وكانت الفنانة المصرية زينة قد لجأت إلى ساحات المحاكم لإثبات زواجها من الفنان أحمد عز ونسب طفليها التوأم “زين الدين” و”عزالدين” له، وهو ما نجحت في تحقيقه فيالنهاية، حيث حصلت على أحكام قضائية تثبت ذلك.

يذكر أنه كانت قد وقعت مشادة واشتباك بالأيدي في شهر أغسطس الماضي بين الفنان المصري أحمد عز وبين شقيقة زينة أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ والذي أكد أن شقيقة الفنانة زينة قامت بالاعتداء عليه بالسب والقذف، كما اتهمها بالبلاغ الكاذب.