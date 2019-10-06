سعد الصغير: إحنا مش بتوع طرب إحنا بناكل عيش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان الشعبي سعد الصغير، عن أكثر النجوم الذين بفضلهم ويحب الاستماع إلى أغانيهم.

سعد الصغير، قال خلال لقائه في برنامج “ON SET” مع الإعلامية شيرين حمدي، أنه لو أراد أن يفعل مثل غيره من المطربين لقال إنه يستمع إلى أنغام وشيرين وإليسا، لكنه سوف يكون صادقاً لأنه من هواة سماع أغاني أحمد عدوية وعبد الباسط حمودة في كاسيت السيارة.

وأضاف: “بحب أسمع المواويل بتاعتهم أوي مش بعرف أعمل زيهم، عندهم إمكانيات كبيرة جدا”، مؤكدا أنه يّحب سماع أغاني شيرين عبدالوهاب بسبب كلماتها، وإليسا بسبب الألحان الجميلة، وأنغام من أجل الطرب.

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وتابع: “إحنا مش بتوع طرب، إحنا ناس مؤديين وبناكل عيش، الشعب المصري بيحب الصراحة في الكلام وخاصة كلام الأغاني، ممكن الواحد يقول كلام يعيط، بس لو مش طالع من القلب الناس بتعرف”.

واستطرد: “أنا مش مطرب وباكل عيش، لازم نصارح نفسنا، المطرب لازم يكون دارس”.

وليست هذه المرة الأولى التي يعترف فيها سعد الصغير بأنه مؤدي وليس مطرب فسبق له هذا التصريح أكثر من مرة خلال لقاءاته التلفزيونية.