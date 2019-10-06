حفيدة مزيفة لنادية لطفي تغزوا مواقع التواصل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات القليلة الماضية صورة لفتاة شابة تعد نسخة ثانية عن الفنانة المصرية نادية لطفي.

الصورة تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ولشدة التسلية بينها وبين نادية لطفي، ادعى البعض أنها حفيدتها، وتم تناول الصورة تحت هذا العنوان.

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وحقيقة الأمر أن هذه الفتاة ليس لها علاقة لا من قريب أو بعيد بالفنانة نادية لطفي، سوى في التشابة الذي يجمع بينهما فقط.

السبب الرئيسي لعدم صحة وجود أي قرابة بين الفتاة التي انتشرت صورتها و نادية لطفي، هو أن الفنانة ليس لها أي أحفاد غير سلمى البشاري، حفيدتها من ابنها الوحيد أحمد عادل البشاري وليس لها أي أبناء غيره.

وكانت سلمى البشاري حفيدة نادية لطفي قد ظهرت في أكثر من ‏مناسبة، من ضمنهم تسلمها لدرع تكريم جدتها، نيابة عنها، في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، ‏خلال الدورة الـ 34، وهى غير تلك الفتاة التي تداولت صورتها بصورة واسعة خلال الساعات الماضية.