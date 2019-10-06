شاهد محمود العسيلي قبل 20 عامًا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك المطرب المصري محمود العسيلي جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

العسيلي كشف من خلال تعليق له أن الصورة تعود لعام 2001، حيث كان يعزف على البيانو، بينما ظهر بشكل مختلف، حيث كان شعره أسود كثيف.

جمهور محمود العسيلي عبر عن إعجابه بالصورة التي نشرها، وأمطره الفانز بتعليقات طريفة حول شعره، وسألوه عن سبب إصابته بالصلع.

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يذكر أن محمود العسيلي طرح أغنيته “أنا وانتي” في أغسطس الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

العسيلي أعلن خطوبته مؤخرا من أمنية عبدالمنعم، وقال إنه يعيش قصة حب جديدة، ويتمنى أن تنجح علاقته هذه المرة.

وكان الفنان المصري قد تزوج من قبل مرتين وانفصل عن كلتاهما، وقال المطرب المصري إنه لا يستطيع أن يعيش بدون حب، ويتمنى أن تكون زيجته الثالثة هي الأخيرة، وأن يكون قد تعلم من تجاربه السابقة وأخطائه.

يذكر أن محمود العسيلي تلقي هجوما شديدا من الجمهور بسبب الفيديو الذي انتشر منذ فترة قصيرة في إحدى حفلاته عندما طلب احد الجمهور أن يلتقط معه بعض الصور فرد محمود العسيلي : «حد جامد أنت معاك واسطة يعني».

العسيلي اعتذر للجمهور على هذا الخطأ، وقال إنه لم يكن يقصد أي إساءة، وأكد أن هناك بعض الأشخاص يتصيدون له الأخطاء ويريدون إحداث بلبلة حوله.