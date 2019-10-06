سمية الخشاب تكشف طبيعة علاقتها بأحمد سعد بعد الطلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب طبيعة علاقتها الحالية بطليقها الفنان أحمد سعد، وذلك بعد مرور شهور على انفصالهما.

سمية أكدت، خلال استضافتها في برنامج theinsider بالعربي، أنها حاليا تربطها علاقة طيبة بطليقها أحمد سعد، وأنه لا يوجد أية خلافات بينهما، قائلة: “مافيش بينا غير كل خير، علاقتنا طيبة وأنا بتمنى له كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي نفس الشيء”.

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الفنانة المصرية أضافت: “حلو أن يكون هناك حالة من السلام مع أشخاص اختلفت معاهم في فترة او لم تستطع تكمل حياتك معاهم ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام بينكم، وهو أحيانا يكلمني يسأل عن حاجة وأنا كمان لأن مافيش بيننا خلافات”.

وكانت سمية الخشاب قد انفصلت عن زوجها الفنان أحمد سعد في شهر مارس الماضي، بعد زواج استمر لمدة عامين، وأعلن أحمد سعد خبر الطلاق عبر حسابه الخاص، وتبادل كل منهما تصريحات تشوه صورة الآخر أمام جمهوره.

أحمد سعد اتهم سمية الخشاب بالنصب عليه والاستيلاء على شقته، بينما قالت سمية إنها دخلت المستشفى بسبب أحمد سعد وكادت تموت، وذلك بعد أن ضربها ودخلت العناية المركزة في حالة خطيرة وقامت بعملية جراحية لاستئصال الطحال.