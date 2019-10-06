صور.. محمد حماقي يدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل الفنان المصري محمد حماقي، في نوبة بكاء شديدة خلال حلقة برنامج The Voice، وذلك بعد عرض المتسابقة المغربية وئام رضوان.

وتألقت وئام، على مسرح البرنامج وأثبتت موهبتها وتحديها للإعاقة التي عاشتها منذ طفولتها، وعبرت وئام عن تحديها لظروفها الصعبة منذ طفولتها واهتمامها بتطوير نفسها وتطوير مواهبها بالقراءة ودراسة الموسيقى، وتعد أول متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبرنامج.

محمد حماقي، ع حرص على مساندة وئام طوال فترة تقديمها للعرض حيث أنه كان أول أعضاء اللجنة الذين التفوا لها، وجلس إلى جوارها على أرض المسرح، كما حرص على إخراجها بنفسه من على المسرح بدفع كرسيها بعدما انضمت إلى فريقه، ولم يتمالك نفسه بعدها وحاولت الفنانة الإماراتية أحلام، على مساندته والتخفيف عنه.

الفنان المصري، علق على حالة وئام في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر قائلا: “وئام أثرت فيا لما اختارتني، وكانت أقوى واحدة في المكان بإحساسها والطاقة الإيجابية اللي نشرتها على المسرح وهي بتغني، وإن شاء الله هنحقق حلمها مع بعض فريق حماقي”.