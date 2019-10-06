ابنة خالد صالح تحتفل بتخرجها بحضور شقيقها ووالدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت ابنة الفنان المصري الراحل خالد صالح بتخرجها، في حضور شقيقها الفنان الشاب أحمد خالد صالح.

أحمد خالد صالح نشر صور من حفل تخرج شقيقته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «من أسعد أيام حياتي تبارك الله».

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صور ابنة الفنان الراحل حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وخاصة أنها ظهرت بالحجاب، وبدت قريبة الشبه بشقيقها.

خالد صالح رحل في عام 2014، بعد صراع مع المرض، حيث أجرى عملية قلب مفتوح، ولكن حالت ساءت ورحل بعد الجراحة بأيام قليلة.

يذكر أن أحمد خالد صالح، كان قد شارك مؤخرًا في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “زودياك” ‏الذي حقق ‏نجاحًا ‏كبيرًا، والذي تدور أحداث المسلسل حول سلسلة مثيرة من الجرائم الغامضة، مبنية على ‏سلسلة من القتل القائم على ‏الأبراج ‏المختلفة.

يشارك في بطولة “زودياك” أسماء أبو اليزيد، ومي الغيطي، وهند عبد الحليم، وخالد أنور، ومستوحى من قصة “حظك اليوم” ‏للدكتور أحمد خالد توفيق، كتبه ورشة كتابة تحت إشراف محمد المعتصم، وإخراج محمود كامل».