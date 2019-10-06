موقف إنساني للجنة The Voice مع متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم أعضاء لجنة تحكيم برنامج The Voice، موقف إنساني مع المتسابقة المغربية وئام رضوان، والتي سحرت لجنة تحكيم البرنامج بصوتها وموهبتها.

وئام، استطاعت أن تخطف قلوب لجنة تحكيم البرنانج بمجرد غنائها وكان الفنان محمد حماقي أول الملتفين إليها من اللجنة، وعلى الفور صعد على المسرح وجلس أرضًا إلى جوارها، وتبعه في الالتفاف الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان اللبناني راغب علامة والفنانة الإماراتية أحلام وانضم الجميع إلى المسرح إلى جوار وئام.

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وعبر الجميع عن سعادتهم لمشاركتها في البرنامج مؤكدين أنها مكسب لهم، وتصارع الجميع لضمها لفريقهم وفي النهاية اختارت الفنان محمد حماقي، والذي قام بإخراجها من المسرح بنفسه ليدخل في نوبة بكاء شديدة بعد مغادرتها للمسرح.

كما عبرت والدتها عن سعادتها بتحقيق ابنتها حلم حياتها بسجدة شكر لله في غرفة التحكم.

وئام، هي فتاة مغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحدت عجزها ونمت موهبتها بالقراءة ودراسة الموسيقى وكان حلم حياتها هو الوقوف على مسرح البرنامج، ووجهت رسالة لكل من يعاني من إعاقة أيا كانت أن ينمي من نفسه ولا يفقد الأمل.