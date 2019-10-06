شاتاي أولسوي مدعوٌ للكويت.. هل تستقبله النساء الثريات على طريقة بوراك أوزجيفيت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في بداية هذا العام أثارت زيارة النجم التركي بوراك أوزجيفيت للكويت من أجل تناول عشاءٍ ملكي برفقة 80 امرأة ثرية ضجةً واسعة وسيلاً من الانتقادات، لكن ذلك كله لم يثنِ الشركة المنظمة عن تكرار التجربة.

وبحسب ما أفادت به صحفية "خبر" التركية أن الشركة تجري مفاوضات مع النجم شاتاي أولسوي ليتناول طعام العشاء مع مجموعةٍ من النساء في شباط المقبل.

وعن موافقة النجم من عدمها، أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المفاوضات لم تصل إلى نتيجةٍ حتى الآن، إذ أنَّ النجم أولسوي والشهير باسم "أمير" في العالم العربي لم يعطِ موافقته حتى الآن.

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يُذكر أنَّ أولسوي بعد انتهاء تصوير الموسمين الرابع والخامس من مسلسله "المحافظ" الذي يعرض عبر شبكة "نتفليكس"، سافر لقضاء عطلته في اليونان حيث التقى هناك بصديقه كيفانج تاتليتوغ.