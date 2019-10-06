هل وقعت أصالة في حُب طارق العريان وهي مُتزوّجة من أيمن الذّهبي؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتعرض أصالة نصري بشكل مستمر للعديد من المشكلات، ربما زادت حدتها منذ انفصالها عن زوجها السابق أيمن الذهبي.

في هذا الفيديو، نستعرض أهم مراحل هذه العلاقات التي لم تخلُ من المفاجآت في حياة أصالة، ومنها "اتهام بالخيانة" و"تشكيك بالنسب" وغيرهما من العناوين التي أصبحت حديث الصحافة.

أصالة أثارت الجدل مؤخرًا، حين كشفت أنها أُعجبت بزوجها الحالي طارق العريان، خلال وجودها مع زوجها الأول أيمن الذهبي في إسبانيا لتصوير كليب "يا مجنون"، وأنها تمنته حبيبًا وزوجًا لها يومًا ما، مضيفة أنها بادرت بعد طلاقها إلى الاعتراف له بحبها وإعجابها به، كما عرضت عليه أن يتزوجها.