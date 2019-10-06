سميرة سعيد تخطف كلارا عطا الله من أحلام وراغب وحماقي

القاهرة - لايف ستايل
أدت المتسابقة كلارا عطا الله، خلال الحلقة الثالثة من برنامج مسابقات الأغاني "the voice" في موسمه الخامس، أغنية ذات طابع غربي.
و نالت كلارا عطا الله، إعجاب جميع لجنة التحكيم، حيث التف لها الـ 4 حكام، وبعد أن انتهت من تقديم أغنيتها، حاولت سميرة سعيد أن تؤثر عليها لتنضم في فريقها، وغنت لها "الديفا" أغنية "يوم ورا يوم".
كما حاول النجم راغب علامة، أن يؤثر عليها بطريقه شبه رومنسية وقال:"أنا لم أعلق كثيراً، ويكفي أن أقول بأنكي الحب الكبير".
وفاجأت "المتسابقة" الجميع حينما صارحتهم بأنها كانت من إحدى المتسابقين المشتركين في البرنامج منذ 4سنوات، وهذه المرة الأولى التي تنجح فيها مع الجمهور والتفت لها لجنة التحكيم، واختارت كلارا عطا الله، أن تكون ضمن فريق سميرة سعيد.
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