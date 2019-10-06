تعرف على أبرز الأفلام المصرية التي جسدت ملحمة "حرب أكتوبر" في ذكرى الانتصار المجيد

تتحتفل مصر، غدًا بالذكرى الـ 46 لنصر 6 أكتوبر المجيد، حيث أعاد الشعب حقه وأرضه، وهو ما حرصت الأفلام المصرية على تجسيده، وإظهار إنجازات نصر أكتوبر، تاركةً بصمة تاريخية، وأثرًا طيبًا في النفوس، وأبرز تلك الأفلام التي تناولت الحرب، فيلم "الطريق إلي إيلات"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"حتى آخر العمر"، و"يوم الكرامة"، والذين أصبحوا أيقونة النجاح في السينما المصرية، حيث ينتظر الجمهور عرضه كل عام على شاشات التليفزيون، مفتخرين بالجيش المصري وقوته، في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

- الطريق إلى إيلات

فيلم "الطريق إلى إيلات"، فهو بطولة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي وصلاح ذو الفقار ومحمد سعد وعبدالله محمود وطارق النهري، وتدور أحداث الفيلم حول حرب الإستنزاف عام 1969، قبل حرب أكتوبر، بالتحديد في شهر يوليو، يتناول الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري.

أقرأ أيضًا:

ولاد رزق 2" يتصدر إيرادات السينما المصرية"

- الرصاصة لا تزال في جيبي

فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، الذي أنتج عام 1974، ومن بطولة كل من محمود ياسين، وحسين فهمي، ويوسف شعبان، وصلاح السعدني، بجانب النجمة نجوى إبراهيم التي ظهرت فيه كثاني أعمالها السينمائية بعد فيلم الأرض، وسعيد صالح، وعبد المنعم إبراهيم، وحياة قنديل.

وتدور قصة الفيلم حول لجوء المجند الشاب محمد إلى غزة، بعد حرب 1967، ليبقى في رعاية أحد الفلسطنيين الذين يساعدون المقاتلين على الاختفاء، إلى أن تتاح لهم سبل الفرار والعودة إلى وطنهم، وهناك يلتقي بسائس الخيل "مروان الأخرس"، ويشعر محمد أن مروان قد يكون جاسوسًا يعمل لصالح إسرائيل، ثم ينجح في الفرار بحرا، ويعود إلى بلدته محطما يائسا، بعدما شهد مقتل رفاقه جميعًا أمام عينيه.

Advertisements

- حتى آخر العمر

أنتج سنة 1975م، من إخراج أشرف فهمي، والكاتب يوسف السباعي، من بطولة الفنان محمود عبد العزيز، وعمر خورشيد، ونجوى إبراهيم، وعماد حمدي، وحياة قنديل، وسعيد صالح، وعمر ناجي، وفتحية شاهين، ومن أبرز لقطة الفيلم قيام الجنود المصريين في عملية بدر في أولى حرب أكتوبر سنة 1973م ، حيث عبروا قناة السويس.

- يوم الكرامة

في عام 2004، عرضت السينما المصرية فيلم "يوم الكرامة"، من بطولة أحمد عز، وسمية الخشاب، وخالد أبو النجا، ومحمد رياض، وروجينا، وياسر جلال، ومحمود قابيل، وتدور أحداثه حول القوات البحرية المصرية في الفترة التي أعقبت حرب 1967، منذ خطاب تنحي الرئيس جمال عبد الناصر، وحتى يوم 21 أكتوبر، حيث تستعد القوات البحرية المصرية لأكبر عملية عسكرية، وهي إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، بواسطة صواريخ سطح - سطح، أطلقت من جانب سرب لنشات أمام سواحل بورسعيد، وتنتهي المهمة بتدمير المدمرة إيلات ونجاح العملية ورد الكرامة.

وقد يهمك أيضًا:

حسين فهمي سعيد بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي