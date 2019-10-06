الصين تنظم مهرجان ماكاو السينمائي الدولي ديسمبر المقبل

القاهرة - لايف ستايل
تنظم الصين مهرجان ماكاو السينمائي الدولي الرابع في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر المقبل في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وذكرت اللجنة المنظمة للمهرجان، في بيان اليوم السبت، أن المخرج الصيني "بيتر تشان" سيكون رئيس لجنة التحكيم في المسابقة، فيما تم اختيار الممثلة الصينية "كارينا لاو" والمغنية الكورية الجنوبية "سوهو" كسفراء للترويج للمهرجان.
وأضافت اللجنة أن المهرجان يستهدف تعزيز التبادلات الثقافية بين آسيا والعالم، وتعزيز تنمية السينما والثقافة والإبداع.
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