عرض مسرحية "نهاية الحب" لمحمد حاتم وناندا محمد على في الجامعة الأميركية

القاهرة - لايف ستايل
تعرض مسرحية "نهاية الحب" بطولة محمد حاتم وناندا محمد على، مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، في الفترة من ٩ إلى ١٣ أكتوبر الجاري، في الساعة ٨ مساءً.
يذكر أن، عرض "نهاية الحب" إخراج الفرنسى باسكال رامبير، وتم ترجمة رواية "نهاية الحب" لأكثر من 10 لغات منذ عرضها الأول في مهرجان "d’Avignon" في 2011.
تدور فكرة المسرحية، حول حبيبان يواجهان بعضهما عن كيفية انتهاء حبهما، ويناقشان انفصالهما في رقصة ذهنية وعاطفية.
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