صورة نادرة لـ خالد الصاوي مع شقيقته

حرص الفنان خالد الصاوي، على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر خالد الصاوى بصحبة شقيقته وعلق قائلًا "طيب مين اللى يعرف مين دى". ولاقت اعجاب متابعيه".

على الجانب الفني، ينتظر خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى والمقرر عرضه فى أجازة منتصف العام، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

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الفيلم بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

الفيلم تدور احداثه فى اطار اجتماعى اكشن حول ازمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.

تارا عماد مع خالد الصاوى فى " شريط 6 "