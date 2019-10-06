هازال كايا سعيدة بركلات الجنين في عيد ميلادها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت النجمة التركية هازال كايا عن سعادتها لشعورها بركلات الجنين في بطنها خلال احتفالها بعيد ميلادها. حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً استعرضت فيها حملها في شهرها الثامن، ولقطات مع زوجها المخرج والممثل التركي علي آتاي.

وعلقت كاتبة بالتركية مايعني: "لقد تعلمت الكثير في العام الماضي ... لقد كانت سنة من الثقة والاستسلام لحياة متسارعة. لكني أشعر بأنني محظوظًة للغاية بالراحة في حضن عائلتي وأصدقائي. وأشعر بأنني محظوظة لأنني وزوجي وجدنا بعضنا البعض في نصف العمر. فأنا أشعر به كجبل يحميني من ورائي، على يميني وعلى يساري. وهو يعطيني شعورًا بالامتنان لا يمكنني وصفه.

وتابعت: "الحمد لله، ولحسن الحظ ، شعرت بكل الحب مع قطع كعكة عيد ميلادي بالأمس خاصةً مع شعوري بركلات الجنين في بطني خلال احتفالي بعيد ميلادي" Advertisements Geçtiğimiz sene çok şey öğrendim...Hızlandırılmış bir hayata güvenme ve teslim olma dersi gibi bir sene oldu açıkçası...Ölümler,hastalıklar,düğünler,doğumlar...”Hayat işte,her şey bizim için” demeyi zor da olsa öğrenmeye başladığım sene oldu bu...Ama hep çok şanslı hissettim kendimi.Varlığına her gün şükrettiğim ailem ve dostlarım,iyi ki bulduk birbirimizi de yarım kalmadım dediğim hayat arkadaşım,sevdiğim hep dağ gibi arkamda,sağımda solumdaydılar.Karnımda oğlumun tekmeleriyle,tarif edemediğim bir minnet duygusu,şükür ve mutlulukla üfledim doğum günü pastamı dün...Bunda senelerdir sevgisiyle,desteğiyle beni bir gün yalnız bırakmayan canımların çok büyük payı var.İnce ruhlu insanlar tarafından sevilmek büyük lütuf,hep söylerim.Yine gözlerim doldu mutluluktan sayenizde.Müthiş hediyeleriniz için,oğlum adına ve hayatına değdiğiniz herkes adına binlerce kez teşekkür ederim.İyi ki varsınız!Artık bi pandamız bile var birlikte,çıldıracağım!!????????Hep birlikte sağlık,huzur,mutluluk dolu senelerimiz olsun! ???????? ???? @gozdekumru A post shared by Hazal Kaya (@hazalkaya) on Oct 2, 2019 at 10:41am PDT

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