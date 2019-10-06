وفاة النجم التركي طارق أونلو أوغلو









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فقد الوسط الفني التركي الممثل طارق أونلو أوغلو الذي توفي عن عمر 61 سنة، بعد صراعٍ مع مرض سرطان الرئة.

ولقد اشتهر الراحل بعدة مسلسلات اشتهر بعدة مسلسلات أشهرها الأب في العام 2007، كاسر الأمواج 2008، أمي الملاك 2008-2010، أوروبا أوروبا 2011-2013، قصة يوسف2013، وقطاع الطرق لن يحكموا العالم 2015-2016، وادي الذئاب. وغيرها من الأعمال السينمائية بينها نصفي الثاني 2009، تمر برلين 2011 للأسف بين 2011 و2014 والطريق 2015.

يُذكر أنه من مواليد "إزمير" التركية في نوفمبر من العام 1957. تخرج من مدرسة إزمير ناميك كمال الثانوية، وقد التحق بالمعهد الحكومي بجامعة هاسيتيب في أنقرة. ولقد عُرِفَ إلى عمله كممثل على الشاشة بأدائه الصوتي كمدبلج هام في الوسط الفني. علماً أنه درس الأوبرا لمدة عام، ثم انتقل إلى قسم المسرح الذي أمضى فيه أكثر من 20 سنة أصبح بعدها مديرًا لمسرح اسطنبول